Лукьяненко потребовал наказать Aviasales за оскорбление России

Издевательское «поздравление» с Днем России от компании Aviasales — это оскорбление всей страны, заявил Федеральному агентству новостей известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он не намерен мириться с этим и требует привлечь к ответственности виновных сотрудников интернет-агрегатора авиабилетов.

12 июня на странице Aviasales в Facebook был опубликован коллаж под названием «Виды туравтобусов в разных странах». На трех из четырех картинок изображены обычные туристические автобусы с европейских улиц, тогда как на четвертой показано препровождение в автозак российского протестующего. «С днем России!» — гласит подпись под картинкой.

«На коллаже изображен момент задержания на несанкционированном митинге в День России. Подобное, разумеется, бывает во всех странах мира — как у нас, так и в тех же Франции, Испании или Германии, которые менеджером Aviasales изображаются как цивилизованные, в отличие от «варварской России», — подчеркнул Лукьяненко.

Мы постоянно видим, как жестко разгоняются в той же Франции участники движения «желтые жилеты», добавил он. Однако для этой страны подана благостная картинка с туристическим автобусом. И все это сопровождается издевательским поздравлением, возмущается собеседник ФАН.

«К моему большому удивлению, Aviasales сама себя выставила в крайне невыгодном свете. Любая нормальная компания старается держаться в стороне от политики, насколько это возможно. И уже тем более не позволяет себе оскорбление целой страны», — считает писатель.

Перед нами — завуалированное обвинение России в том, будто у нас тирания, полицейское государство, где не уважаются права граждан, полагает Лукьяненко. По его мнению, такие вещи представители «креативного класса» позволяют себе от ощущения полнейшей безнаказанности.

«Кроме того, тут сквозит яркая ненависть к России, русофобия. Такие вещи государство не должно оставлять без ответа. В комментариях под этой картинкой — сотни гневных комментариев, где люди высказываются вполне определенно: они возмущены оскорблением нашей страны и намерены отказаться от услуг Aviasales», — отметил собеседник ФАН.

По большому счету, в данном случае должно отреагировать и государство, поскольку тут есть все признаки нарушения целого ряда законов РФ об оскорблении государства и его граждан, уверен писатель.

«Конечно, и общество может наказать рублем Aviasales, если десятки и сотни тысяч россиян откажутся от ее услуг. Но, во-первых, многие просто не узнают об этом издевательском «поздравлении». Кто-то воспримет индифферентно, кто-то выразит недовольство, но сразу не откажется от услуг компании, а потом это будет забываться, стираться», — считает Лукьяненко.

По его словам, для таких случаев и существуют надзорные органы, которые должны продемонстрировать, что государство и его граждан безнаказанно оскорблять нельзя.

«Мы знаем много примеров, когда в России и других государствах наказывали тех, кто оскорбляет государственные символы: герб, флаг и так далее. Здесь, мне кажется, случай того же порядка. Компания должна принести извинения, заплатить серьезный штраф либо прекратить работу в России», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Сергей Лукьяненко выразил свой гнев на личной странице в Facebook. Он никогда больше ничего не купит у Aviasales, заявил он. В свою очередь, органам правопорядка следовало бы немедленно возбудить против этой компании уголовное дело, считает писатель.

«Наказывать надо владельца. Рублем. Штрафами. Огромными», — эмоционально высказался в соцсети собеседник ФАН.

Aviasales называет себя «первым и крупнейшим в Рунете метапоиском дешевых авиабилетов». По данным компании, каждый день ее клиенты платят за билеты в общей сложности 145 млн рублей. Два офиса агрегатора расположены в Пхукете и Гонконге, а его сотрудники ранее были замечены в весьма экстравагантном поведении. В частности, отвечающий за пиар и коммуникацию с прессой Янис Дзенис хвастает в своем Facebook тем, что состоит «в браке с Sergey Malakhov» (гей-брак зарегистрирован в Дании). А сама компания в мае опубликовала подборку советов «Что делать натуралу на гей-параде: неловкие вопросы и 7 советов для новичков».

Напомним, год назад пиарщица сети строительных супермаркетов «Леруа Мерлен» Галина Панина лишилась работы из-за несдержанности в Сети. Распространив в Facebook фейковую новость под тэгом «победобесие» про «пьяных футбольных фанатов», которые в Подмосковье якобы «сожгли девушку», Панина затем дописала к ней, что «вскрывает ватку» — то есть выводит на чистую воду в комментах так называемых «ватников», под которыми либералы понимают подавляющее большинство жителей России.