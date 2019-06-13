Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Не менее восьми человек погибли при взрыве в Афганистане

44
0 Оставить комментарий

Не менее восьми человек погибли при взрыве в Афганистане

Кабул, 13 июня. Взрыв прогремел в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 11 получили ранения, сообщает телеканал 1 TV о ссылкой на представителя местных властей.

Взрывное устройство сработало возле контрольно-пропускного пункта. По данным телеканала, виновником трагедии является террорист-смертник.

Ранее сообщалось о полицейском автомобиле, взорвавшемся в столице Афганистана. Как минимум один человек получил ранения.

 

 

infox - new
Автор: Василиса Бойко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров