Не менее восьми человек погибли при взрыве в Афганистане

Кабул, 13 июня. Взрыв прогремел в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 11 получили ранения, сообщает телеканал 1 TV о ссылкой на представителя местных властей.

Взрывное устройство сработало возле контрольно-пропускного пункта. По данным телеканала, виновником трагедии является террорист-смертник.

Ранее сообщалось о полицейском автомобиле, взорвавшемся в столице Афганистана. Как минимум один человек получил ранения.