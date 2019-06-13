Не менее восьми человек погибли при взрыве в Афганистане
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Кабул, 13 июня. Взрыв прогремел в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 11 получили ранения, сообщает телеканал 1 TV о ссылкой на представителя местных властей.
Взрывное устройство сработало возле контрольно-пропускного пункта. По данным телеканала, виновником трагедии является террорист-смертник.
Ранее сообщалось о полицейском автомобиле, взорвавшемся в столице Афганистана. Как минимум один человек получил ранения.
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