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Россия

В Госдуме обсудят механизмы защиты россиян за рубежом

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Леонид Слуцкий

Москва, 13 июня. Комитет Госдумы по международным делам проведет встречу по вопросу защиты россиян за границей. Об этом журналистам сообщил его глава Леонид Слуцкий. 

«21 июня на площадке комитета состоится встреча с правозащитниками, будут непростые для нас партнеры — Amnesty International, Human Rights Watch, будут наши коллеги из московского совета по правам человека, представители Общественной палаты по ситуации с нашими гражданами за рубежом», — заявил Слуцкий. 

Он отметил, что среди приглашенных будут отец Марии Бутиной и другие представители семей, «где люди серьезным образом пострадали».

Мария Бутина

«Будем совместно вырабатывать подходы к защите людей, наших граждан, в подобных ситуациях. Будем говорить про всех, в первую очередь про тех, кто уже сегодня нуждается в нашей поддержке, и про то, как системно мы можем вместе с правозащитниками, гражданским обществом, правительством их защитить», — добавил глава комитета. 

Он также обратил внимание, что учащаются ситуации, в которых требуется защита россиян за рубежом.

«Каждый раз мы оказываемся в растерянности, а ситуаций, к великому сожалению, становится все больше», — подытожил Слуцкий.

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Автор: Алена Разживина
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