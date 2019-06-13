«Не только организаторы, но и родители»: Госдума должна ужесточить ответственность за участие подростков в незаконных митингах

Участие политически неподкованных подростков в несанкционированных митингах — большая проблема для российского общества. Заинтересованные лица могут использовать бунтующую молодежь для провокаций и организации стычек с правоохранительными органами. Возникает серьезная угроза жизни и здоровью для самих несовершеннолетних. Столь серьезный нюанс ставит вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение подростков в протестные акции не только для организаторов незаконных мероприятий, но и для родителей.

«Служивая демократия»

Россия — демократическое государство. Конституцией за гражданами закреплено право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Таким образом, каждый гражданин имеет право высказать свою точку зрения по острым социально-политическим вопросам. Все имеют право озвучить свое мнение даже в том случае, если позиция не совпадает с «генеральной линией» власти.

Когда на законные митинги высказать свое мнение выходят взрослые люди с устоявшейся точкой зрения, то акция протеста представляет собой организованное волеизъявление определенной группы в обществе. Хуже, если протесты носят реакционный и незаконный характер. Несанкционированные митинги повышают риск социальной нестабильности, погромов, стычек с правоохранительными органами и причинения вреда здоровью.

В России либерально-оппозиционны силы, работающие на западные структуры, понимают демократию несколько превратно и ставят ее себе на службу для достижения собственных целей. Оппозиционеры активно втягивают в политическую жизнь молодежь и привлекают ее для участия в митингах.

Зачастую представители молодежи мало что понимают в государственном устройстве. В силу малого количества знаний и жизненного опыта они не могут обоснованно представить свою позицию. Некоторые и вовсе рассматривают протестные акции просто как «крутую» и «модную тусовку», о посещении которой не стыдно потом будет рассказать своим друзьям. Зато «бунтарской энергии» через край, что и позволяет использовать подростков как политтехнологический ресурс для раскачки протестов в обществе.

Этим и пользуются заинтересованные лица, вовлекая подростков в митинги, в том числе в опасные несанкционированные акции. В лучшем случае несовершеннолетние кричат без понимания заученные речевки, делают «селфи» и играют роль массовки.

В худшем сценарии их используют для провокаций, стычек с полицией, или подростки просто приходят «повеселиться» и погромить.

Все это чревато не только силовым задержаниями, но и получением вреда здоровью. Отметим, что особое рвение в демонстрации несогласия с властью проявляют сторонники Алексея Навального. Зачастую активисты блогера становятся участниками погромов и хулиганских выходок. Навальный их использует для того, чтобы бросить под дубинки полицейских.

Игнорирование закона

В 2018 году Госдума приняла закон, запрещающий организаторам протестных акций вовлекать несовершеннолетних в митинги, в том числе несанкционированные. Санкцию внесли в Административный кодекс РФ. На данный момент за вовлечение подростков в протесты рядовому гражданину грозит штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток, юридическому лицу — от 225 тысяч рублей до 500 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тысяч рублей.

Однако это не мешает либерально-оппозиционным силам продолжать вовлекать несовершеннолетних в митинги, в том числе в незаконные. Например, Центральный районный суд Калининграда в марте 2018 года назначил штраф в размере 30 тысяч рублей 18-летнему жителю Калининграда Ивану Лузину, который был волонтером штаба блогера Алексея Навального и привел на митинг двух несовершеннолетних девушек. После этого инцидента активисты блогера из числа школьников также продолжали посещать многочисленные митинги.

Последние протестные акции в защиту журналиста Ивана Голунова также не обошлись без участия несовершеннолетних. На несанкционированном митинге в Москве было задержано около 400 человек, среди которых оказалось немало подростков. Ситуацию комментировал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По словам чиновника, взрослые должны научить вести цивилизованные диалог и не вовлекать детей в протесты. Надо учиться обходиться без гаврошей на баррикадах.

Однако вряд ли призывы к разуму подействуют на политтехнологов, любящих использовать бунтарство молодежи. Необходим иной подход, особенно в условиях, когда действующий закон о не вовлечении несовершеннолетних не работает должным образом. Госдума должна ужесточить ответственность не только для организаторов незаконных митингов, но и для их родителей, которые либо закрывают глаза на потенциальную опасность для их детей быть использованными для провокаций, либо не знают об увлечениях подростков и не могут обеспечить их безопасность.