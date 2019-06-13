Киев, 13 июня. Украина сможет вступить в Евросоюз примерно в 2035 году, заявил министр иностранных дел государства Павел Климкин. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, скептическое отношение большинства стран-членов Европейского союза к потенциальному расширению в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему. По мнению дипломата, причин этому много.

Климкин подчеркнул, что, прежде всего, это желание остаться в зоне комфорта и благополучия. При этом глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что, если настроения внутри ЕС утихнут, балканские страны успешно интегрируются в ЕС 2025 году. Климкин заявил, что Украина вступит в ЕС при «благоприятных евроинтеграционных позициях» звезд.

По мнению министра, «звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции». Климкин подчеркнул, что при таких условиях Украина сможет вступить в ЕС в 2025 году.

«Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», — написал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.