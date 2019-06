Киркоров пошутил про «слишком страстные» объятия Билана и Лазарева

Сегодня все уточнил у @lazarevsergey Серёжи, много клеветы вокруг ... а жаль !!! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять !!! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души , друг !!!!! #сергейлазарев #димабилан #билан #лазарев

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Jun 12, 2019 at 12:45pm PDT