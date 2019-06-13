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Киркоров пошутил про «слишком страстные» объятия Билана и Лазарева

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Киркоров пошутил про «слишком страстные» объятия Билана и Лазарева

Москва, 13 июня. Певец Дима Билан прокомментировал якобы «свадебные» фотографии коллеги Сергея Лазарева в Сети. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров не остался в стороне и присоединился к обсуждению.

В Сети появился снимок Лазарева с, вероятно, свадебной церемонии. После этого распространились слухи о том, что певец вступил в брак. Однако по-прежнему неизвестно, какую роль на празднике исполнял музыкант: на снимке он стоит с букетом цветов рядом с девушкой в белоснежном платье. Некоторые фанаты предположили, что снимок был сделан во время съемок нового клипа исполнителя.

В ситуации решил разобраться Билан. О результатах проверки он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Сегодня все уточнил у Сережи, много клеветы вокруг… а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг», — написал Билан и прикрепил фото, где они с Лазаревым обнимаются.

Загадочная подпись и не менее странный снимок вызвали еще больше вопросов, чем «свадьба» Лазарева. Многие поклонники отметили, что объятия музыкантов «слишком страстные». А Киркоров не упустил прекрасной возможности пошутить на этот счет.

«Как же я рад, ребята! Сохраните эти отношения надолго и запомните этот замечательный праздничный день!» — написал король российской поп-сцены.

Не прошел мимо и Николай Басков, который также озвучил подозрения относительно происходящего на фотографии.

«Как будто кто-то из вас из армии вернулся», — высказал он свою версию.

«Совет да любовь», — подыграл Лазарев шуткам коллег по цеху.

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Автор: Катерина Иванова
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