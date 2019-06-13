Лена Миро уличила Рудковскую в попытке скрыть настоящий возраст

Москва, 13 июня. Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская разозлила блогера Лену Миро. По мнению девушки, Рудковская молодится и скрывает своей настоящий возраст.

Миро и раньше отличалась резкими и критическими замечаниями в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Рудковская привлекла ее внимание из-за поста в Instagram. В нем продюсер заявила, что не стесняется своего возраста и гордится всеми 44 прожитыми годами. Рудковская подчеркнула, что солидные цифры в графе «возраст» рано или поздно появятся у всех, поэтому все проявления возрастной дискриминации (так называемого эйджизма) она считает странными и нелепыми.

Эйджизм, в частности, проявляется в осуждении ношения женщинами старше определенного возраста коротких юбок, платьев, открытых купальников. Рудковская убеждена, что женщины не должны комплексовать из-за возраста. Тирадой против дискриминации по возрасту Рудковская сопроводила видеозапись, на которой она позирует в купальнике во время отдыха в Греции. Под занавес супруга Плющенко поинтересовалась, как ее подписчики относятся к эйджизму. В комментариях развернулась бурная дискуссия.

Отреагировала на эту запись и Лена Миро. Ответ она опубликовала в своем telegram-канале. По мнению блогера, молодящаяся Рудковская скрывает свой настоящий возраст. Она упрекнула Рудковскую в том, что видео низкого качества, поэтому не позволяет рассмотреть ее во всех подробностях.

«Говорить в 52 года, что тебе 44, и снимать размытое видео означает не стесняться и даже гордиться своим возрастом», — съязвила Миро.

Тут же она с сарказмом заметила: «ОК, так и запишу: Баба-Яга против эйджизма».

К слову, три года назад Миро высмеяла Рудковскую за «сморщенные коленки». По ее мнению, если бы Рудковская носила юбки подлиннее, то смогла бы перейти из категории «комичная бабушка» в категорию «ухоженная женщина». Однако, как добавила она, Яна продолжает «трясти вялым, покрытым пигментными пятнами декольте или оголять бабушкины коленки».