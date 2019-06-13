Путин прибыл на саммит ШОС в Бишкек

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Бишкек, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. После этого состоится неформальный обед и гала-концерт. Сам же саммит начнется в пятницу утром.

Вечером 14 июня Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Sputnik.

Напомним, что накануне Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. ШОС — созданная в 2001 году международная организация, которая призвана укрепить стабильность и безопасность на территории стран-участниц. Основными направлениями деятельности ШОС являются борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитие экономического, энергетического и научного сотрудничества.