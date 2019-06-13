Специальный репортаж: Форум оппозиции «Свободные люди» оказался закрытым для СМИ

В День России в Санкт-Петербурге так называемые «объединенные демократы» решили устроить свой праздник. Праздник свободы, равноправия и справедливости. «Свободные люди» встретились в гостинице «Октябрьская»: на 10-часовой интеллектуальный марафон съехались, по информации организаторов, 20 экспертов и более 100 участников со всей страны. С Урала прибыл борец против наркотиков Евгений Ройзман, Петербург представляли недавно вышедший из-под ареста Андрей Пивоваров и получивший известность благодаря скандалу с употреблением наркотиков Максим Резник. Вот только ни свободы, ни равноправия, ни справедливости не получилось. На форум с громким названием «Свободные люди» не пустили представителей ряда СМИ. Основание, прямо скажем, странное — и заставляет задуматься об адекватности организаторов.

«Я же вам написала, что я аккредитую только журналистов, а вы не являетесь журналистами», — заявила Наталья Грязневич, пресс-секретарь «Открытой России».

Аккредитацией, а вернее — сортировкой СМИ на «своих» и «чужих», занималась Наталья Грязневич — пресс-секретарь «Открытой России». Для девушки не впервой публично оскорблять журналистов. Несколько лет назад Наталья весьма эмоционально реагировала на то, как освещают обыски и задержание Пивоварова в Костроме. По всему понятно — свободные участники форума не заинтересованы в общении со свободной прессой. Так, Пивоваров, выходя из СИЗО, где отбывал наказание за организацию беспорядков, не только отказался отвечать на вопросы, но и оскорбил журналистку.



Максим Резник прятался от неудобных вопросов о курении марихуаны в отделении полиции, куда депутата вызывали для дачи объяснений — кто-то пожаловался на парламентария, выступавшего в Заксе, заподозрив его.

Такую манеру общения оппозиционеры, судя по всему, позаимствовали у «старших товарищей» из Москвы. Так блогер Алексей Навальный сторонится от общения с журналистами, которых не считает «своими». Правая рука Навального, Любовь Соболь, также предпочитает отмалчиваться.

Говорят о свободе, но ничего не делают для нее на практике оппозиционеры уже давно. Так, чуть больше года назад организаторы митинга «За свободный Интернет» не пустили на мероприятие журналистов издания LIFE, заявив, что те могут начать кидаться на людей. Не пустили и журналистов Russia Today, которые уж точно не имеют подобной репутации и не действуют такими методами.

В 2012 году координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и вовсе избил девушку-журналиста, которая пыталась задать ему вопросы.

Ну а на недавний форум «Свободной России», который в 7-й раз организовывал оппозиционер Гарри Каспаров в Литве, не пустили ни представителей Первого канала, ни репортеров «Известий».

Впрочем, вернемся к дню сегодняшнему. Запретить журналистам находиться возле гостиницы, где проводился форум, «демократы» все-таки не смогли. Так что с некоторыми из них все же удалось побеседовать. Депутат петербургского Закса Борис Вишневский, оказалось, вовсе и не собирался идти на мероприятие, хотя был заявлен одним из участников. На это у него не оказалось времени: депутат принял участие в несанкционированном митинге на площади Восстания, призывая освободить уже освобожденного к этому моменту журналиста Ивана Голунова. Когда журналисты спросили у него, как депутат, сам призвавший Максима Резника сдать тест на наркотики, относится к тому, что Резник этого не делает, Вишневский стал все отрицать.

«Нет, это ложь. Слова были адресованы журналисту. Я никогда не призывал Максима Резника к этой грязи», — заявил депутат.

Не мог обойти тему предполагаемой наркозависимости Резника и известный борец против наркотиков Евгений Ройзман, который также был на форуме.

«Максим там сидит, я сейчас с ним поговорю, посмотрю в глаза. Но я считаю на самом деле, что имеет смысл всем депутатам Заксобрания, допустим, перед началом осенней сессии, чтобы кто-то выступил с инициативой, сказал: «Друзья! Ходят разговоры, давайте все сдадим тест. Сдадим тест, чтобы мы могли спокойно смотреть в глаза друг другу». Ну вообще, отказ от теста — это, как правило, положительный тест. Я самому Максиму предложу, чтобы он вышел и сказал», — отметил Ройзман.

Что до самого Резника, он сперва послал журналистов за информацией о форуме на сам форум, куда их уже не пустила его соратница. Пообещал вернуться, но по возвращении сказал, что общаться передумал.

Андрей Пивоваров тоже не отличился оригинальностью. На вопрос о том, почему журналистов не допустили на мероприятие, он повторил мантру Натальи Грязневич.

«А не пускаем мы именно тех, кто не является журналистом. Я вам говорил уже, что, к сожалению, вы работаете в пропагандистском издании, это не является журналистикой», — заявил Пивоваров.

А журналист Максим Шевченко, который и сам является журналистом, отказался обсуждать что-либо.

«Сначала полные ответы по поводу смерти моего друга в Центральноафриканской Республике, которые удовлетворят следствие и законный суд, после этого, как говорится, готов взаимодействовать», — сказал депутат Законодательного собрания Владимирской области.

Слышать такое от журналиста как минимум странно — ведь Федеральное агентство новостей совсем недавно выпустило детальное расследование произошедшего в Центральной Африке в 2018 году.

Как видно, оппозиционеры лишь заявляют об открытости, свободе и демократии, заполняя этими словами свои страницы в соцсетях, вынося их в лозунги на митингах. Острое раздражение у них вызывает, когда кто-то пытается воспользоваться свободой на деле. Однако журналистское сообщество не потерпит подобного обхождения.

«Мы считаем, что это неправильно, — ответила на вопрос ФАН о том, нормально ли такое отношение к допуску журналистов на мероприятие, Людмила Фомичева, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти. — Так не должно быть, журналистов нужно пускать везде».

Поведение оппозиционеров ведет лишь к тому, что они окончательно уничтожают свой собственный имидж и авторитет.

«Вы знаете, это очень смешно. Люди, которые называют себя свободными демократами и проводят мероприятие под названием «Открытая Россия» или что-то подобное — и при этом навешивают ярлыки на представителей прессы: «Ты журналист, а ты не журналист»… Если бы, например, это были мероприятия не свободных демократов, а каких-то тоталитарных фашистов и они проводили бы мероприятие «Закроемся от всех», тогда было бы понятно. Но когда открытые демократы — так называемые — развешивают ярлыки на журналистов, это уже что-то за гранью, конечно. С точки зрения здравого смысла и, конечно, позиционирования себя как свободных демократов, эти люди выставляют себя посмешищем», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН Денис Токарский, секретарь Союза журналистов России.

В традициях антиутопических произведений наши герои прибегают к двоемыслию. У них в обиходе свой особый язык, где слова имеют прямо противоположные значения. Свобода у них существует только для избранных, открытость на деле оборачивается фейс-контролем. Страшно подумать, к какой демократии могли бы привести страну такие «демократы». На протяжении многих лет оппозиция проявляет свое высокомерие и двуличность. В Youtube-блоге они белые и пушистые, а в жизни — агрессивные и высокомерные. Говорят одно, а делают другое. Впрочем, до дел так и не доходит. «Свободные люди», видимо, считают себя свободными от ответственности, от морали, да и от законов страны, за которую напоказ борются с властью.