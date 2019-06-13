Оппозиционные силы использовали митинг «в поддержку» Голунова, чтобы выслужиться перед западными покровителями

Москва, 13 июня. В Госдуме высоко оценили работу сотрудников полиции на незаконном митинге оппозиции «в поддержку Ивана Голунова» в Москве.

12 июня в Москве состоялся несанкционированный митинг «в поддержку Ивана Голунова». Власти Москвы просили перенести акцию на 16 июня, чтобы не мешать праздничным мероприятиям по случаю Дня России, который отмечался 12 июня, однако оппозиционные силы проигнорировали просьбы столичных властей. Журналист издания «Медуза» Иван Голунов отказался принимать участие в протестной акции. Кроме того, сам журналист и руководство «Медузы» призвали россиян не участвовать в незаконном митинге, однако активисты не прислушались к их мнению.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что благодаря грамотным действиям сотрудников полиции представителям либерально-оппозиционной общественности не удалось устроить масштабную провокацию в День России.

«Полиция работала вчера очень четко, потому что шли массовые гуляния, на улицах было много детей, женщин, стариков. Нарушителей общественного порядка после профилактической беседы отпускали. Никакого жесткого применения силы со стороны правоохранителей не было, полиция просто наводила порядок. Я считаю, что МВД сработало на «хорошо» и «отлично», — пояснил Водолацкий.

Депутат также добавил, что деструктивный митинг оппозиции представлял прямую угрозу гостям и жителям столицы, которые принимали участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России. По его словам, оппозиционные силы пытаются использовать любой повод для дестабилизации ситуации в России, чтобы выслужиться перед западными покровителями, передает издание «Народные новости».

«У них нет совести, они не отстаивают интересы России, они просто хотят разрушить устои гражданского общества и стабильность в нашей стране», — подчеркнул Водолацкий.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту хранения и распространении наркотических средств. Однако 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста.

Уголовное преследование журналиста было прекращено благодаря конструктивным действиям представителей Совета при президенте РФ по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы.

Несмотря на урегулирование данной ситуации, оппозиция устроила несанкционированное шествие, прикрываясь именем Ивана Голунова. Оппозиция намеренно устроила несанкционированный митинг, надеясь на жесткую реакцию со стороны сотрудников полиции, которую прозападные СМИ могли бы преподнести в качестве «кровавого разгона мирного протеста». Однако сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали высокий профессионализм, не допустив провокации и беспорядков в День России.