Украинский режиссер обвинил авторов «Чернобыля» в использовании его видео без разрешения

Киев, 13 июня. Украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил телеканал HBO в несогласованном использовании его видео в сериале «Чернобыль». Речь идет о фрагменте с переговорами диспетчеров, сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

По словам Приймаченко, данное видео он разместил на своем канале в YouTube еще в 2013 году. Ролик длится чуть больше минуты. На видео представлена текстовая расшифровка реальных переговоров диспетчеров экстренных служб, которые связывались сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Очень рад быть маленькой частью этого проекта (хотя моего разрешения и не спрашивали)! Годами я интересовался и, как мог, популяризировал тему катастрофы на ЧАЭС, и вот — неожиданный поворот», — написал Приймаченко.

У режиссера сохранились все исходники ролика, поэтому он готов доказать свое авторство. Приймаченко даже попытался обратиться к создателю сериала «Чернобыль» Крейгу Мазину на своей странице в Twitter, однако ответа так и не получил.

«Я заметил, что вы использовали созданное мной видео в первом эпизоде. Никто не связывался со мной по поводу разрешения, поэтому я думаю, было бы здорово, если бы мы поговорили», — написал украинский режиссер.

Dear @clmazin thank you for a great show! I noticed that you used the video I created in Episode 1: https://t.co/z3lQ9kGrse

Nobody contacted me for permissions so I think it would be great if we talk :)

andriy.pryymachenko (at) https://t.co/LoArtMiJi7 https://t.co/XNgN9XKIbI pic.twitter.com/5mWUJk7YB1 — Andriy Pryymachenko (@Prim_ua) June 9, 2019

Напомним, пятисерийный сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb). Последний эпизод вышел 4 июня.

Ранее ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС оценил достоверность сериала HBO. Тульский шахтер и глава городского союза «Чернобыль» Владимир Наумов сообщил, что в сериале нет «всей правды». Он отметил, что, например, шахтеры никогда не работали голыми, как это показано в фильме HBO.