Дело Голунова показало, что власть слушает и слышит общество, считает Москалькова

Ханты-Мансийск, 13 июня. Освобождение журналиста издания Meduza Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, показало, что российские власти слушают и слышат гражданское общество, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен в четверг встретилась с журналистами в Ханты-Мансийске. Представители СМИ задали ей вопрос, могла ли получить история схожий резонанс, если бы на месте спецкора был кто-то другой.

Москалькова в своем ответе подчеркнула, что, разумеется, ситуация получила бы такой же результат, если бы общество вступилось за обычного человека, как это произошло с Голуновым.

«Это дело показало, что власть слушает и слышит гражданское общество, что она способна оценить ошибки, наказать виновных и сделать выводы. Это очень хороший знак», — добавила омбудсмен.

Журналиста «Медузы» Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Стоит отметить, что судьбе Голунова подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и ряд других государственных институтов. Их вмешательство стало гарантией того, что в деле спецкора в конечном итоге победили закон и справедливость.

Участие общественных институтов, созданных в России, помогло не просто решить проблему конкретного человека – именно от них исходил тезис о необходимости озаботиться судьбами всех других граждан страны, оказавшихся в подобной ситуации.

Тем не менее, оппозиция, «защищающая» Голунова, заявила, что не собирается отказываться от маршей и пикетов. Даже после освобождения журналисты активисты провели серию несанкционированных уличных акций в столице, во время которых, отметим, сотрудники полиции действовали грамотно и четко.