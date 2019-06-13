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Комитет Госдумы оддержал проект о приостановке ДРСМД

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Комитет ГД поддержал проект о приостановке ДРСМД

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект о приостановке Россией действия ДРСМД. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Предыстория вопроса всем хорошо известна. Мы столкнулись с ситуацией, когда Соединенные Штаты Америки на высшем уровне в октябре прошлого года заявили о намерении [выйти из Договора], мотивируя данный шаг тем, что Россия якобы нарушает его положения, разработав и испытав на запрещенную договором дальность крылатую ракету наземного базирования 9М729», — напомнил на заседании комитета замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Попытки прояснить ситуацию, в том числе продемонстрировав американцам само изделие, результата не дали, отметил он.

«Это укрепило нас во мнении, что мотивы шага по приостановке США выполнения договора, а затем и о выходе из него совсем другие.

Отсутствие потенциала у американских военных именно в этой области, видимо, затрудняет им соответствующее планирование, в том числе на направлениях, не относящихся к Российской Федерации, а вся история с ракетой 9М729 использована только в качестве предлога», — добавил замминистра иностранных дел РФ.

Сергей Рябков

Рябков также обратил внимание, что Россия из договора не выходит.

«Когда истечет шестимесячный срок, предписанный 15-й статьей Договора на выход из него после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит свое существование», — пояснил он.  

При этом замминистра иностранных дел РФ добавил, что, по его оценке, нет никаких оснований уповать, что США вернутся к выполнению договора. 

«На протяжении многих лет они самым серьезным образом его нарушали», — подытожил Рябков. 

Глава комитета Леонид Слуцкий, в свою очередь, сообщил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект 18 июня. 

Напомним, проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент России Владимир Путин. Согласно документу, право принять решение о возобновлении действия Договора предоставляется главе государства.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Автор: Алена Разживина
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