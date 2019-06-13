Генерал ВСУ рассказал о трех главных вопросах по иловайскому котлу

Киев, 13 июня. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что украинская общественность задает неправильные вопросы по расследованию событий так называемого иловайского котла.

По его словам, всех интересует только одно — кто понесет ответственность за поражение украинских войск. А надо задавать совершенно другие вопросы — какие выводы украинское командование сделало из этих событий, правильные ли эти выводы и как получилось, что украинские солдаты оказались в окружении.

Хомчак отметил, что он прекрасно знает об обстоятельствах, которые привели к иловайскому котлу, однако не может об этом говорить в интересах следствия. Генерал добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генштабом поражение ВСУ под Иловайском, однако подробности этой беседы в СМИ не попали.

Напомним, что бои под Иловайском продолжались с 7 августа по 3 сентября 2014 года. Украинские силовики заняли четыре города, но в ходе боев оказались окружены военнослужащими ДНР. По итогам операции украинская армия потеряла сотни бойцов убитыми, ранеными и пленными.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.