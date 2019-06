Шепелев потерял контроль над шестилетним сыном Фриске

Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете ???? #60секунд

