Шепелев потерял контроль над шестилетним сыном Фриске
Москва, 13 июня. Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что потерял контроль над шестилетним сыном Платоном, которого воспитывает один после смерти певицы Жанны Фриске.
Телеведущий обратился за советом на своей странице в Instagram. Он поинтересовался у подписчиков, как они наказывают своих детей за проступки. Шепелев признался, что является слишком мягким отцом.
«Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную…» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку — убирайте раз так», — делится он неприятными событиями из жизни.
Звезда отметил, что Платон также отказывается спать после сказки на ночь. Ребенок начинает играть в прятки или просит отца посидеть с ним еще, потому что якобы «страшно».
Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом «посиди со мной еще», «ой, мне страшно», «ой, не могу заснуть». Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете ???? #60секунд
Шепелев в качестве наказания использует запрет на сладкое и на мультики. По его словам, самый серьезный нагоняй сына — три дня без конфет и телевизора.
«И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа все простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже шесть лет! — отчаялся телеведущий. — Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете?»
Шепелев уточнил, что вариант с физическим наказанием ребенка не рассматривает.