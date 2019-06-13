Шепелев потерял контроль над шестилетним сыном Фриске

Москва, 13 июня. Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что потерял контроль над шестилетним сыном Платоном, которого воспитывает один после смерти певицы Жанны Фриске.

Телеведущий обратился за советом на своей странице в Instagram. Он поинтересовался у подписчиков, как они наказывают своих детей за проступки. Шепелев признался, что является слишком мягким отцом.

«Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную…» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку — убирайте раз так», — делится он неприятными событиями из жизни.

Звезда отметил, что Платон также отказывается спать после сказки на ночь. Ребенок начинает играть в прятки или просит отца посидеть с ним еще, потому что якобы «страшно».

Шепелев в качестве наказания использует запрет на сладкое и на мультики. По его словам, самый серьезный нагоняй сына — три дня без конфет и телевизора.

«И что вы думаете — не работает, потому что папа добрый, папа все простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже шесть лет! — отчаялся телеведущий. — Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете?»

Шепелев уточнил, что вариант с физическим наказанием ребенка не рассматривает.