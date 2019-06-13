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МИД РФ обеспокоен наращиванием военного присутствия США в Польше

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МИД РФ обеспокоен наращиванием военного присутствия США в Польше

Москва, 13 июня. Решение Вашингтона разместить в Польше беспилотники США нанесло серьезный удар по одному из ключевых положений акта Россия — НАТО 1997 года, говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве напомнили, что согласно подписанному акту Североатлантический альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых стран-членов «существенных боевых сил».

«Впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договоренностей с отдельными «привилегированными» союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Россия с сожалением восприняла решение Вашингтона и Варшавы о размещении усиленного контингента ВС США на польской территории.  По мнению российских дипломатов, принятые США и Польшой шаги подрывают один из немногих остающихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность на европейском континенте.

«Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Накануне стало известно, что США разместят на польской территории эскадрилью беспилотников — американский лидер Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

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Автор: Данила Копп
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