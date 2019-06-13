Новый поход в Керченский пролив обернется для Украины стопроцентной утилизацией флота

Российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян заявил, что если Киев не хочет лишиться остатков флота, то не стоит отправлять корабли ВМСУ в Керченский пролив.

Ранее начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью украинским СМИ сообщил, что в ближайшее время военные корабли Украины не будут пытаться пройти через Керченский полив.

«Что касается прохода через Керченский пролив, то сейчас этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы могли ими рисковать», — сказал он.

Комментируя заявление Хомчака, известный российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что ему «хотелось бы верить в возвращение здравого смысла в украинские головы, но здесь, очевидно, речь идет о другом».

«С одной стороны Киеву нужно в очередной раз показать, что все предложения Петра Порошенко (экс-президент Украины — Прим. ФАН) недействительны и лживы, а это была именно идея Порошенко — снова отправляться в Керченский пролив на кораблях, хотя ресурсов для этого никаких не было. К тому же, мы понимаем перераспределение всеукраинской конфигурации. Второй момент — у Киева действительно нет никаких ресурсов, и от того, что сказал этот удивительный военный, ничего принципиально не меняется», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН также добавил, что Хомчак мог выступить с таким заявлением из-за неразрешимых противоречий внутри самого Генштаба ВСУ, когда одни ведомства конфликтуют с другими и выполняют действия без согласований с другой стороной.

«Не стоит также забывать и о том, что существует животный страх перед Россией. И я бы рекомендовал Украине, если ей дороги остатки своих военно-морских сил, даже не пытаться чинить новые провокации в Керченском проливе. У Украины есть масса других нерешенных задач, помимо стопроцентной утилизации собственного «флота», — предостерег киевские власти Гаспарян.

Напомним, Киев не раз угрожал повторным проходом своих военных кораблей через Керченский пролив. В частности, бывший глава Минобороны страны Степан Полторак обещал направить корабли в Керченский пролив, как только «будут готовы военно-морские силы страны и будет получена поддержка партнеров».

Первый инцидент произошел 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.