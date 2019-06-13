Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в интернет-магазинах

Москва, 13 июня. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Эксперты отметили, что первым делом покупатель должен обратить внимание на подозрительно низкие цены. Их часто сопровождают надписи «акция», «количество ограничено» и «спешите купить».

Понять, что интернет-магазин потенциально опасен, можно по отсутствию на сайте сведений о продавце и контактной информации. Специалисты уточнили, что насторожить также должны несоответствия и неточности в описании товаров, отсутствие курьерской доставки или самовывоза из пунктов, а также чрезмерная навязчивость продавцов, пишет «Царьград».

Роспотребнадзор советует избегать магазинов, которые требует предоплату товара, а также запрашивают документы, к примеру, скан паспорта, передает «Парламентская газета».

Эксперты напомнили россиянам, что покупатель имеет право в течение недели отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку. Ведомство рекомендует внимательно подходить к выбору товара и проверять его характеристики, чтобы сократить число возвратов.

Ранее стало известно о том, что Минприроды и Роспотребнадзор обратились к экономической комиссии Совета по правам человека и выступили за сокращение образования отходов и снижение продаж пластиковой посуды. В ведомстве предложили создать специальную информационную платформу по высокоэкологичным видам тары и упаковки, закрепить нормативно сертификацию знака «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора предложили закрепить законодательно положение о запрете уничтожения пригодных к употреблению продуктов.