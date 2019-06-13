«Тинькофф» официально презентовал голосового помощника «Олега»

Москва, 13 июня. «Тинькофф» презентовал голосового помощника «Олега», который будет помогать клиентам финансово-кредитной организации. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе банка.

Банковское учреждение «Тинькофф» официально представляет «Олега» — первого в мире голосового помощника в финансовой области и лайфстайл-услуг, созданного в России. Его главная задача — помогать пользователям в решении задач в экосистеме Тинькофф, делать их жизнь комфортнее, сообщается в релизе.

Отмечается, что «Олега» можно найти в мобильном приложении Тинькофф». В пресс-службе уточнили, что голосовой помощник сможет идентифицировать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, проводить беседы на абсолютно разные темы.

«Олег» — образ мужчины от 25 до 40 лет. Он интеллигентный, но может выразить несогласие или неодобрение. Голосовой помощник говорит голосом отечественного актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского.

Сообщается, что в первой версии голосовой помощник сможет совершать денежные переводы на счета в «Тинькофф банке» и Сбербанке, а также бронировать столики в ресторанах, приобретать билеты в кино с кэшбэком 15%, искать акции и скидки на товары и услуги.