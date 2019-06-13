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Спорт

Тарасов может продолжить карьеру в одном из трех клубов РПЛ

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Тарасов может продолжить карьеру в одном из трех клубов РПЛ
Москва, 13 июня. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет столичный клуб по окончании контракта. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, на игрока претендуют три клуба из РПЛ: «Рубин», «Ростов» и «Динамо».

Отмечается, что наиболее вероятным считается вариант с «Ростовом», который уже предпринимал попытки подписать полузащитника. Сам футболист склоняется к варианту с «Динамо».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. В сезоне 2017/18 футболист стал чемпионом России в составе «железнодорожников». В минувшем сезоне 32-летний футболист появлялся на поле нечасто: на его счету 15 матчей во всех турнирах. Текущее соглашение игрока с «Локомотивом» истекает в конце июня.

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Автор: Данила Копп
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