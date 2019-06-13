Москва, 13 июня. Минприроды России объявляет конкурс «Перепись малых водных объектов», который будет проходить с 13 июня по 30 октября на портале научно-популярной энциклопедии «Вода России» в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса России» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«В этом году началась реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Но мы с вами знаем, что каждый водный объект по-своему уникален, каждому из них нужна наша с вами защита. Россия богата водными ресурсами, но они не безграничны, и их будущее зависит не только от государственных решений, но и от поступков каждого из нас, – отметил Сергей Коскин, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России. — Изучение малых водных объектов России поможет не только выявить проблемы и стимулировать поиск путей их решения, но и актуализировать вопрос ответственного отношения граждан всех возрастов к водным ресурсам страны».

Сегодня на территории Российской Федерации насчитывается свыше 5 миллионов малых рек, озер, прудов и водохранилищ. Однако промышленность и хозяйственная деятельность привели к загрязнению этих объектов, что отражается на всей экологической ситуации в стране в целом. Конкурс, объявленный министерством природы и экологии РФ, направлен на изучение малых водных объектов России, привлечение внимания к их проблемам, на стимулирование интереса к сохранению водных ресурсов России и формирование ответственного отношения к ним.

К участию в конкурсе приглашаются учителя, школьники, их родители и все, кого волнует судьба окружающей среды. Авторы лучших работ получат ценные призы и грамоты от Минприроды, а все авторы опубликованных работ – дипломы финалистов конкурса.