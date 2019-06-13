ВСУ провели учения по обороне побережья Азовского моря

Киев, 13 июня. Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря от высадки десанта потенциального неприятеля. Об этом в четверг сообщает Госпогранслужба Украины.

«Несмотря на резкие изменения погоды — от жары до проливных дождей, «зеленые береты» совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу», — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы БТР, армейские внедорожники Humvee и разведочные дроны. В Госпогранслужбе отметили, что водители повысили навыки управления техникой, а стрелки и наводчики — навыки ведения огня в условиях дня и ночи.

Напомним, что Украина ранее неоднократно заявляла о возможности нападения России со стороны Азовского моря. Поводом для таких разговоров стал инцидент в Керченском проливе, который произошел в конце прошлого года.Тогда бывший президент Украины Петр Порошенко распорядился направить в российские воды три бронекатера. Военные суда совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников, приказывающих остановиться. В результате все три судна были задержаны, а их экипажи арестованы. После президентских выборов на Украине, на которых победил Владимир Зеленский, правоохранительные органы страны возбудили дело против Порошенко по статье «Госизмена».