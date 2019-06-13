Покерист Городецкий назвал причину гибели «самой красивой» киберспортсменки

Москва, 13 июня. Популярный игрок в покер и комментатор Илья Городецкий рассказал, как погибла киберспортсменка Лилия Новикова, известная в Сети под именем Лия. По его словам, причиной смерти девушки стал неисправный электроприбор.

Тело Лилии Новиковой было найдено 11 июня в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Родители девушки уехали на дачу и забеспокоились, когда дочь перестала отвечать на звонки. Они связались с соседкой, у которой были ключи, и попросили зайти в квартиру. Женщина нашла тело Лии на полу в ванной комнате.

Как сообщили в Следственном комитете, при первичном осмотре тела были обнаружены электротравмы. Версию смерти из-за неисправного электроприбора подтверждает и Городецкий.

«Со слов ее близких, ее убило током, мокрыми руками взяла фен, и это произошло», — сообщил покерист.

Городецкий рассказал, что Лилия Новикова была достаточно известна как киберспортсменка. Несколько лет назад девушка перешла из киберспорта в покер. Как отметил Городецкий, Лия не была звездой мирового уровня, но одно время представляла PokerStar и побеждала на международных турнирах. По словам покериста, в последнее время девушка нашла себя как стример и стала транслировать свои игры в Интернете.

«Она была очень популярна, красивая, молодая девушка. Много поклонников со всего мира шокированы и убиты этой новостью», — сказал Городецкий журналистам РЕН ТВ.

16 июня Лилия Новикова должна была отметить свой 27-й день рождения. Девушка приглашала подписчиков в социальных сетях на турнир, организованный в честь значимой для нее даты, сообщает KP.RU.

В 2016 году Лия окончила МГТУ имени Баумана, получив диплом инженера на факультете Машиностроительных технологий. Девушка увлекалась игрой в покер более десяти лет. Основным источником доходов Лилии Новиковой были игры в Сети и рекламные соглашения. Многие объясняли популярность Лии яркой внешностью. За девушкой был закреплен неофициальный статус самой красивой покеристки России.