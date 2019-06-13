Соловьев ответил заявившему о превосходстве поляков над русскими Дуде

Москва, 13 июня. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки смелее русских.

Соловьев выразил мнение, что заявление Дуды о превосходстве поляков над русскими было сделано из-за оскорбленных чувств польского президента. При этом он добавил, что остается «непонятно, кто его оскорбил».

«По крайней мере, [оскорбили] не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов», — заметил телеведущий.

Журналист также отметил, что фраза, которую позволил себе Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом, несколько странна для серьезного человека. Соловьев подчеркнул, что поляки действительно являются отличными воинами. Он отметил, что история доказала этот факт, поэтому польских воинов не стоит недооценивать.

«В то же время напомню, что как бы поляки доблестно ни сражались, они не смогли противостоять германской армии в 1939 году, — приводит слова Соловьева «Взгляд». — Давайте не будем считаться, а будем объективны».

Телеведущий, подводя итоги, констатировал, что при всем его уважении к польской доблести русский народ является народом-победителем.

«Так было, есть и будет всегда», — завершил свою речь Соловьев.

Напомним, о превосходстве поляков Дуда заявил после встречи с Трампом. Президент Польши отметил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны, однако поляки, по его мнению, в отличие от русских, «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».