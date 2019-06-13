МИД РФ отреагировал на инициативу США по ядерному разоружению

Москва, 13 июня. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к США из-за намерения Вашингтона создать так называемую «среду, благоприятствующую ядерному разоружению».

«У нас, конечно, есть целый ряд вопросов к американцам по поводу их намерений в связи с запуском Вашингтоном многостороннего процесса по «созданию среды, благоприятствующей ядерному разоружению», — заявил Рябков.

По словам замминистра, Россия высказала ряд вопросов в связи с инициативой США. Рябков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть серия незакрытых тем по американским доктринальным документам. Дипломат добавил, что Россия будет требовать от США реакции на призывы РФ внести ясность в опасные инициативы США.

Ранее Рябков заявил, что в Москве не понимают, почему США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию и якобы допускает теперь применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны. Российский дипломат обратил внимание на ошибочные взгляды США касательно позиции России по ядерному оружию.

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания. В постпредстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что США таким образом пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).