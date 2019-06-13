Москва, 13 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в ближайшие недели планирует посетить Венесуэлу.

По его словам, он отправится в Каракас для встречи с венесуэльскими политиками. Как пишет ТАСС, отвечая на вопрос, когда состоится визит, дипломат подчеркнул, что в ближайшие недели. Рябков в ближайшие недели посетит Каракас.

Как пишет «Газета.ru», министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите президента республики Николаса Мадуро в Россию.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Ранее Мадуро рассказал, почему Гуайдо не объявляет выборы в Венесуэле.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, не исключил военного вторжения США в латиноамериканскую страну.

Гуайдо заявил, что военное вмешательство Вашингтона является «очень спорным вопросом». Он добавил, что «сделает все, чтобы спасти человеческие жизни». При этом оппозиционер не исключил, что может использовать вторжение США для свержения действующего конституционного президента Николаса Мадуро.

Ранее о готовности военного вторжения в Венесуэлу заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Российские власти предостерегли США от военного вмешательства в Венесуэле. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подобные шаги могут привести к разрушению основной политической модели латиноамериканских стран.

Рябков добавил, что в настоящее время США пытаются привлечь различные страны и организации для усиления давления на Венесуэлу. Россия же, будучи стратегическим партнером Боливарианской республики, всячески поддерживает Каракас и призывает остальные государства соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела страны.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что произойдет в США или Великобритании, если глав государств будут провозглашать таким же образом, как это произошло в Венесуэле. Свое мнение глава государства выразил во время встречи с руководителями иностранных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Путин раскритиковал способ, используя который Гуайдо пришел к власти. По его словам, «человек вышел на площадь, поднял к небу глаза и провозгласил себя президентом».