Антикоррупционное бюро Украины направило в суд дело о хищениях на строительстве «Стены»

Киев, 13 июня. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд украинской столицы обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на выполнение проекта «Стена» на границе с РФ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что Киев приступил к усиленному укреплению украинско-российской границы в рамках проекта «Стена». Руководитель пограничной службы Петр Цигикал заявил, что из-за дефицита средств в 2015-2017 годах проект продлили до 2021 года, а в государственном бюджете на текущий год на него уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).

«Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу», — следует из сообщения пресс-службы.

По имеющимся данным, обвинение предъявлено трем должностным лицам государственной пограничной службы Украины, такому же числу директоров компаний подрядчиков и двум посредникам. В общей сложности на скамье подсудимых предстанут 8 человек.

Напомним, в 2015 году Верховная рада ратифицировала план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал возведение оборонительных конструкций на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись казне в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов).