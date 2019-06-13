Сирия, 13 июня. Турция обратилась за поддержкой к ЦПВС после обстрела наблюдательного поста на северо-западе Хамы. Новый американский военный конвой прибыл в Хасаку. Боевики понесли потери в силе и технике на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обыски в населенном пункте Аль-Курия в Дейр-эз-Зоре; уничтожили два конвоя боевиков на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в поджогах посевов в зонах контроля САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора; планирует налет на одну из тюрем курдов в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла наблюдательный пост Турции на северо-западе Хамы; ударила по городу Сальхаб в провинции Хама.

Соединенные Штаты: направили еще один военный конвой курдам в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вспыхнули пожары в сельскохозяйственных районах у города Суккария в юго-восточной части провинции. Отмечается, что пожарным бригадам правительственных сил удалось оперативно справиться с огнем. В поджогах подозревают террористов «Исламского государства», которые могли переправиться через Евфрат из оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов.

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обыскам на подконтрольных им территориях на западном побережье Евфрата. Так, в населенном пункте Аль-Курия на юго-востоке от Меядина были задержаны несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге региона продолжаются столкновения между правительственными силами и джихадистами незаконных бандгрупп, связанных с террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра»1***. Согласно данным военного источника в сети Twitter (MMCSYR), ВВС Сирии осуществили боевые вылеты в зонах дислокации исламистов «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Сфухен.

Между тем Twitter-канал (C_Military1) передает, что в результате авиаударов и артобстрелов Сирийской арабской армии (САА) были уничтожены конвои с подкреплениями боевиков, направлявшиеся в сторону линии разграничения сил в районе населенных пунктов Аль-Хубейт и Термала. Более подробные сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются.

Провинция Хама

Поступила информация о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой», продолжают провоцировать стычки с правительственными войсками в Северной Хаме. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), исламисты атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в прифронтовой зоне. Кроме того, по данным новостного портала Masar Press Agency, радикалы обстреляли мирные кварталы населенного пункта Сальхаб ракетами. Никаких сведений о возможных жертвах среди гражданского населения не пока не поступало. В свою очередь силы САР открыли огонь по укрепрайонам джихадистов недалеко от городов Кафр Зета и Аль-Латамина. Также Telagram-канал (C_Military1) заявляет о том, что военнослужащие САА отразили атаки исламистов на блокпосты сил САР.

Минобороны РФ сообщило о том, что наблюдательный пост армии Турции, размещенный у высоты Джебель-Завия, обстреляли боевики «Ан-Нусры». При этом турецкое командование обратилось к российскому Центру по примирению враждующих сторон с просьбой об обеспечении безопасности своих военных и нанесении ударов по расположениям джихадистов. В соответствии с полученными от Анкары координатами боевые вылеты в зонах контроля исламистов провели ВКС РФ, что привело к уничтожению ряда радикалов и их огневых позиций. Некоторое время назад в различных оппозиционных источниках в сети Twitter появились сообщения о том, что огонь по турецкому КПП якобы был открыт со стороны подконтрольных САА территорий.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что еще один американский военный конвой прибыл в контролируемые курдами районы провинции Хасака из Ирака. Колонна с подкреплениями, состоящая из 120 грузовиков с техникой и вооружением, перешла через погранпереход «Семалка» на северо-востоке провинции. Напомним, предыдущий конвой из 55 транспортеров был переброшен в Сирию в понедельник.

Между тем поступают сообщения о том, что террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в регионе в составе «спящих ячеек», готовятся к проведению налета на одну из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF), чтобы освободить ряд боевиков, ранее занимавших высокие посты в рядах группировки. В частности, об этом заявил Twitter-канал (Sarmad_AlJilane).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)