Более половины россиян покупают только товары со скидкой

Москва, 13 июня. Более половины россиян (50,6% ) в минувшем году покупали товары только со скидками. К такому выводу пришли эксперты компании Ipsos Comcon.

Согласно данным исследования, потребители рассказали, что были вынуждены переориентироваться на покупку скидочных товаров, а также пользоваться промо-предложениями ретейлеров. В Ipsos Comcon считают, что это связано с падением реальных доходов населения, а также ростом конкуренции розничных сетей. Так магазины борются за покупателя, привлекая его разными скидками и спецпредложениями, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что три года назад покупать товары со скидкой предпочитали 41% граждан РФ, а в 2017 году — 45%.

В свою очередь исследователи компании Nielsen указали на то, что сейчас доля промо в ряде категорий товаров достигает уже 70% и их количество продолжает расти.

Эти данные прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его мнению, сейчас промо на рынке розницы в РФ приводит к сокращению товаров, которые реализуют без акции. Отказаться от скидок магазинам невыгодно из-за низкой покупательной способности населения. В этом случае ретейлеры должны это сделать синхронно, потому что в противном случае в выигрыше останется тот, кто сохранит скидки.