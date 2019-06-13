Рябков призвал не торопиться с выводами по ситуации с танкерами в Оманском заливе

Москва, 13 июня. Российские власти призывают не торопиться с выводами по ситуации с двумя танкерами в Оманском заливе и разобраться в произошедшем. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь», — отметил он на встрече с журналистами.

Ранее сообщалось, что два танкера 13 июня были атакованы в водах Оманского залива. Один из кораблей Front Altair, который был зафрахтован тайваньской компанией CPC для перевозки топлива с Ближнего Востока, затонул. Второй — все еще горит. Иранское судно подобрало всех моряков. Отметим, что на борту горящего танкера находится 75 тыс. тонн нефтепродуктов.

Членами экипажа Front Altair, по данным портала VG, были 23 человека: граждане России, Грузии и Филиппин. Все они в безопасности.

Отметим, что об атаке на танкеры стало известно во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран. Глава японского правительства посетил Тегеран, чтобы обсудить противоречия между исламской республикой и США.