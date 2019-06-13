В Госдуме оценили предложение Чубайса об углеродном налоге

Москва, 13 июня. Углеродный налог, предложенный председателем правления УК «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике. Такую оценку инициативе экономиста дал первый зампредседателя комитета Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев.

Депутат отметил, что в мировой повестке есть вопрос об освобождении экономики от углеродного следа. При этом касается тема прежде всего тех стран, которые своих углеводородов не имеют, уточнил он.

В России же, по словам Селезнева, их переизбыток, страна занимает лидирующие места по добыче.

«Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — цитирует его RT.

Депутат подчеркнул, что Чубайс, по сути, предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что в России, наоборот, должно получать всевозможные преференции.

«Делать это ни в коем случае нельзя, точно не сейчас. Это приведет к тому, что потребительские товары (и не только) подорожают как минимум на величину этого налога», — констатировал он.

Напомним, суть предложения, выдвинутого Чубайсом, заключается в разработке правил измерения объемов выбросов и их оценке. Затем, по его словам, «придется думать» о введении налога. Председатель правления «Роснано» подчеркнул, что ставки такого налога нужно сделать «символическими».

Глава «Роснано» при этом напомнил, что Евросоюз принял ряд решений, в соответствии с которыми импортируемые в ЕС товары облагаются дополнительным налогом, если их производители не удовлетворяют определенным требованиям по выбросам углекислого газа. Он считает, что, если Россия сейчас «легко проскочит развилку с налогом», то через пять-десять лет Москва столкнется с тем, что сама себе «закрыла экспорт, в том числе в регулируемый ОПЕК».