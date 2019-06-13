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Власти Сирии планируют восстановить туристические объекты на Голанах к 2020 году

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Власти Сирии планируют восстановить туристические объекты на Голанах к 2020 году

Дамаск, 13 июня. Власти Сирии намерены восстановить туристические объекты и вернуть былую популярность курортам в районе Бейт Джан на Голанских высотах к сезону 2020 года. Об этом рассказал глава совета поселения Мазареи Бейт Джан Имад Кабалян.

«В 2019 году мы уже можем говорить о туристическом сезоне. Активность внутреннего туризма уже началась», — рассказал Кабалян в комментарии РИА Новости.

По словам главы совета, владельцы ресторанов и туристических комплексов восстанавливают объекты. В 2020 году Голаны будут готовы снова стать центром внутреннего туризма в САР.

Кабалян добавил, что за год после восстановления мира на Голанах в свои дома вернулись более 20 тысяч сирийцев. Местные жители видят, как постепенно налаживается мирная жизнь, и сообщают об этом тем, кто только планирует вернуться на родину.

«У нас уже работает 10 школ, а также мы восстановили поликлинику в Мазареи Бейт Джан и завершаем восстановление медучреждения в Бейт Джан», — сообщил глава совета.

До начала войны в Сирии в 2011 году Бейт Джан был популярным среди сирийцев курортом. Горожане приезжала к берегу реки, чтобы спрятаться от жары и провести время на природе. В 2018 году началось восстановление мирной жизни в этом районе.

Стоит отметить, что часть Голан до сих пор находится под оккупацией Израиля. Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию, которая признает территорию Голанских высот частью Израиля. Министр информации Сирии Имад Сара подчеркнул, что глава Белого дома «убил» международное право.

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Автор: Сергей Петров
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