Арашуков и Магомедов попросили передать в СИЗО машинку для стрижки

Москва, 13 июня. Отец бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова пожаловался, что уже месяц не может постричься в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК посетили в СИЗО Рауля Арашукова и совладелеца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, которые пожаловались, что уже месяц не могут постричься из-за отсутствия машинки для стрижки в «Лефортово». По словам Мельникова, ранее заключенным выдавались машинки для стрижки, однако позднее они пришли в негодность.

«Машинка сломалась, и приобрести ее в тюремном ларьке невозможно, и передать ее заключенному с воли тоже нельзя, так как ее запрещено иметь заключенным», — пояснил Мельников.

Он также добавил, что члены ОНК предлагали администрации «Лефортово» передать в СИЗО необходимый инвентарь, однако руководство «Лефортово» отказалось, сообщив, что машинки будут закуплены за бюджетные средства.

Накануне правоохранители задержали в Москве сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. Член Совфеда был задержан по подозрению в создании преступной группировки и хищениях природного газа у ПАО «Газпром». Кроме того, сенатора подозревают в причастности к двум убийствам. Кроме того, в рамках данного уголовного дела был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который подозревается в хищениях природного газа ПАО «Газпром».