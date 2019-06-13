Садальского возмутило игнорирование смерти легендарной певицы эстрадным братством

Москва, 13 июня. Российский актер Станислав Садальский возмущен, что эстрада проигнорировала сообщения о смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Бржевской.

Садальский сообщил, что Бржевская скончалась еще в апреле, но о ее смерти ему стало известно только сейчас. Артиста возмутило, что о кончине советской эстрадной певицы «ни слова в новостях, ни звука на ТВ».

«Стыдно! Стыдно за наше эстрадное братство», — написал Садальский в Instagram.

Артист в недоумении, что пресса тиражирует новости о «каждом пуке и сраке» эстрадного братства. При этом проводить легендарную артистку в последний путь «ни ума, ни сердца не хватает», добавил он.

Садальский признался, что является большим поклонником Бржевской. По его словам, голос эстрадной певицы звучит у него каждый день в доме.

Артист также рассказал своим подписчикам о последней встрече со звездой советской эстрады. По его словам, пять лет назад он встретился с Бржевской на одной программе.

«Она готовилась, наряжалась, радовалась. А ее позвали и не пустили в кадр. Не дай Бог вам видеть плачущую, старенькую актрису, о которой забыли», — сказал он.

Он добавил, что просил телевизионщиков снять о ней программу, пока она была жива. Однако никто его не услышал, отметил Садальский.

Ирина Бржевская скончалась на 90-м году жизни в Москве. Артистки не стало 17 апреля 2019 года.