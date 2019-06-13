Эксперт рассказал о причинах переворота в Судане

Москва, 13 июня. Неспособность власти провести необходимые реформы в стране стала одной из причин военного переворота в Судане. Об этом заявил член попечительского совета Фонда защиты национальных ценностей Михаил Потепкин на заседании Африканского дискуссионного клуба, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению специалиста Фонда, бывший президент Судана за долгие годы правления «оброс, как дно корабля — ракушками, противоборствующими группировками». Представители этих кланов серьезно влияют на политику властей страны.

«Омар аль-Башир не смог вовремя принять решение о реформах, которые назрели, не смог решить вопрос о сбросе определенных групп элит», — отметил Потепкин.

Кроме того, существенное влияние на ситуацию в стране через созданные ими информационные структуры оказывали США, Франция и Великобритания.

«Это профессиональная команда политтехнологов, работающая по паттернам цветных революций», — заметил Потепкин.

Одной из основных причин воздействия стран Запада на Судан явилось то, что Хартум проводит независимую политику на международной арене.

«Судан в последнее время активно заявляет о себе с точки зрения политики во взаимодействии с Россией и Китаем. Напомню, военный переворот начался во время плотного диалога Судана с Россией», — указал специалист Фонда защиты национальных ценностей.

Ранее на заседании Африканского дискуссионного клуба Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в России Бабикер Надир Юсиф Эльтайеб рассказал, когда ситуация в Судане выйдет из фазы турбулентности. Посол заявил, что положение дел в стране стабилизируется, когда военные, захватившие власть, передадут ее гражданскому обществу.