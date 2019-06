Пелагея разрыдалась на похоронах участника шоу «Голос»

Прощание с Лешей состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. (м. Динамо, ул, Красноармейская, дом 2) Приходите все, кто сможет. Кто не сможет, посылайте лучи и молитвы. Спасибо всем за добрые слова о нем!

A post shared by Пелагея (@pelageya_insta) on Jun 12, 2019 at 7:42am PDT