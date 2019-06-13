Пелагея разрыдалась на похоронах участника шоу «Голос»

Москва, 13 июня. Церемония прощания с музыкантом, артистом театра, кино и участником шоу «Голос» Алексеем Сафиулиным состоялась в московском Храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Присутствовавшая на похоронах известная певица и наставница проекта Пелагея не смогла сдержать эмоций и разрыдалась возле гроба.

Отпевание Сафиулина началось 13 июня в 10.30. Близкие артиста не стали устраивать масштабную церемонию прощания. Проводить музыканта в последний путь пришли около 40 человек.

Прощание с артистом длилось около часа. Пелагея, которая дружила с Сафиулиным с детства, долго не решалась подойти к гробу и все время держала платок у лица. Она одной из последних обняла вдову артиста и к концу церемонии все же не смогла сдержать рыданий, сообщает Star.hit.

Накануне похорон Пелагея разместила на своей странице в Instagram трогательный ролик, посвященный Алексею Сафиулину.

Напомним, участник шестого сезона проекта «Голос» скончался у себя дома вечером 8 июня. У артиста случился острый сердечный приступ в тот момент, когда он находился в ванной. Как рассказал представитель Сафиулина, на состояние певца могли повлиять жара и острый недосып после перелета с гастролей.

Артисту было 44 года. Певец прожил 19 лет со своей супругой, они стали родителями двоих детей.

Алексей Сафиулин работал в Мариинском театре, после 2008 года занимался сольной карьерой. Также он озвучивал персонажей сериала «Ханна Монтана», фильма «Зачарованная» и мультфильма «Вверх». Кроме того, Сафиулин записал саундтрек к фильму по книге Сергея Минаева «ДухLess».