Вечное служение во благо человечества: Онищенко поздравляет коллег с Днем медика

Россияне, выбравшие самую благородную профессию — медицину, отмечают свой профессиональный праздник. В воскресенье, 16 июня, в России отмечается День медицинского работника. С этим праздником своих коллег по традиции поздравляет первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор РАН Геннадий Онищенко.

Вечное служение во благо человечества. Колонка Геннадия Онищенко

День медицинского работника — это профессиональный праздник всех медиков, выбравших нашу благороднейшую профессию. Инициатором учреждения этого праздника в 1980 году стал Борис Васильевич Петровский, выдающийся отечественный врач, много лет возглавлявший министерство здравоохранения СССР.

В отличие от СССР и Российской Федерации, в других странах отмечается Международный день врача (7 октября), Международный день акушерок (5 мая), Международный день медицинских сестер (12 мая) и так далее.

В нашей стране не было и, надеюсь, не будет традиции раздельного чествования на государственном уровне тех или иных медицинских работников. Единый праздник всех наших наших медиков способствует объединению как отдельных коллективов лечебно-профилактических учреждений, так и всего отечественного медицинского сообщества.

История и практика медико-профилактического дела подтверждает, что медицинскую профессию выбирают (раз и навсегда) по призванию или семейной традиции те, кто наделен благодатью любви к ближнему — и, соответственно, способностью к самопожертвованию при выполнении профессионального долга.

На протяжении тысячелетий выдающихся успехов добивались представители разных конфессий, сочетавшие врачебную деятельность с духовными подвигами (от врачевателя и иконописца святого Луки и римских святых Косьмы и Дамиана до святителя Луки (архиепископа Симферопольского и Крымского Валентина Войно-Ясенецкого) и Альберта Швейцера).

Кто не обладал духовной благодатью, тот рано или поздно был вынужден сменить профессию на другую либо оставаться «чужим среди своих» — медицинских работников.

Трудна и тяжела наша профессия, несмотря на стремительный рост медицинской науки и появление новых технологий в диагностике и лечении заболеваний. Новые достижения влекут за собой новые вызовы, особенно в связи с этическими проблемами клонирования и широкими возможностями генной инженерии. Поэтому в наши дни особенно возрастает значимость духовной составляющей врачебной деятельности, как и ответственность врачей-исследователей за направление и результаты проводимых исследований.

Современные принципы и основные задачи государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности, изложенные в Указе президента Российской Федерации №97 от 11 марта 2019 года, определяют деятельность центрального аппарата и территориальных управлений на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Душевная неуспокоенность, способность сопереживать страданиям ближнего, испытывать тревогу за судьбу больного — это главные критерии врачебного стандарта, определяющего возможность профессионально заниматься врачеванием.

Обращаю внимание медицинских работников, что в этом году наша научная, образовательная и практическая деятельность осуществляется в направлении основных целей, указанных в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года (раздел здравоохранения).

Знаем, что состояние современной системы здравоохранения не устраивает многих наших граждан. Особенно это касается первичного звена оказания врачебной и фельдшерско-акушерской помощи. Поэтому в течение 2019–2020 годов планируется построить и модернизировать около полутора тысяч врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Одновременно принимаются решения, призванные усилить мотивацию управленческого и медицинского персонала к повышению качества работы.

Близится к завершению фактическое восстановление национальной системы диспансеризации и регулярных профилактических осмотров.

Главная цель программы, чтобы россияне наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства. Достижение этого становится возможным благодаря объединению усилий отечественных санитарных врачей и врачей-специалистов лечебно-профилактического профиля.

Мы переживаем времена коренных изменений, когда предъявляются высокие требования к врачебному и медицинскому сообществу, касающиеся как нравственных критериев, так и профессиональной подготовки. Нашему поколению есть на кого равняться, с кого брать пример.

Мы обращаемся к опыту выдающихся наставников-соотечественников. Мы гордимся ими — светилами высокой нравственности и светочами самопожертвования во имя исполнения профессионального долга. Их славные имена известны в каждой врачебной специальности, и наша задача не только сохранить бесценный опыт легендарных предшественников, но и приумножить его собственными усилиями, на своем месте. В этом залог сегодняшних и завтрашних успехов российского здравоохранения.

В связи с этим не может не тревожить современная тенденция, выражающаяся в неприятии и даже отвержении опыта предшественников, свойственная некоторой части наших руководителей как в центре, так и на местах.

Не нужно впадать в уныние и из-за уфимской трагедии (речь идет о недавнем конфликте между врио губернатора Башкирии Радия Хабирова с местным Роспотребнадзором, что, возможно, стало косвенной причиной трагической гибели инспектора ведомства. — Прим ФАН). Со временем издержки нашего роста уйдут в прошлое, став достоянием истории отечественной государственной санитарно-эпидемиологической службы.

В образовательной среде руководству территориальных управлений следует активнее взаимодействовать с вузами, оказывать содействие профессорско-преподавательскому составу в воспитательной работе со студентами, а также шире привлекать студентов к решению собственных практических задач.

В связи с наступающим Днем медицинского работника поздравляю с праздником своих коллег — санитарных врачей, а также врачей остальных специальностей и всех медицинских работников нашей страны, выполняющих трудную, но благородную миссию служения страждущему человечеству.

Ваше служение — на все времена, отведенные человечеству для жизни на планете Земля. Будьте здоровы и успешны в достижении благих целей и помыслов. Мир вам и вашим близким. Пусть хранит вас Всевышний для будущих добрых дел и достойных свершений на профессиональном поприще служения народу и Отечеству!