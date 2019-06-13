Немецкий депутат объяснил, почему США критикуют «Северный поток — 2»

Москва, 13 июня. Соединенные Штаты в реальности волнуют только собственные экономические и геостратегические интересы. Об этом заявил в интервью немецкой редакции агентства «News Front» депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, комментируя ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Очевидно, что США обеспокоены только своими экономическими и геостратегическими интересами, поэтому Вашингтон будет и дальше критиковать этот трубопровод», — уверен немецкий депутат.

Линдеманн обратил внимание на то, что попытки американских властей оказать давление, чтобы оградить европейский энергетический рынок от России, недопустимы. Однако, по его словам, именно этим занимается Белый дом, де-факто не скрывая намерений.

Он также особо подчеркнул, что Германия не нуждается ни в какой защите от России.

«Если нам вообще необходима защита, то от США, которые систематически пытаются оспаривать мир в Европе», — добавил он.

«Северный поток — 2» является «европейским мирным проектом, который гарантирует необходимое партнерство в долгосрочной перспективе, резюмировал депутат.

Соединенные Штаты и Украина выступают категорически против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон стремится продвинуть на европейский рынок свой сжиженный газ, поэтому заинтересован в прекращении проекта. Киев боится потерять колоссальный доход от транзита газа в Европу, поэтому также выступает за прекращение строительства.

Ранее руководитель крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер поддержал проект «Северный поток — 2» и призвал «вернуть» Россию в мировое сообщество.