Плоды личи убили в Индии более 50 детей

Нью-Дели, 13 июня. Более 50 детей умерли в Индии от отравления плодами личи. Оказалось, что в этих фруктах содержится опасный токсин, вызвавший вспышку острого энцефалита.

По данным местных медицинских служб, всего скончались 53 ребенка, уточняет агентство PTI. Трагедия произошла в округе Музаффарпур штата Бихар. Там расположено большое количество садов с деревьями личи.

По данным телеканала 360, у всех погибших детей диагностировали симптомы синдрома острого энцефалита, в крови резко упал уровень глюкозы. Еще около 40 других детей со схожими симптомами находятся сейчас в отделениях интенсивной терапии, пишет «Ридус».

В местном Минздаве заверили, что примут меры для того, чтобы исключить вероятность повторения случившегося. Один из сотрудников ведомства Ашок Кумар Сингх сообщил о публикации рекомендации по уходу за детьми, когда дневная температура превышает +40 градусов.

KP.RU отмечает, что плоды личи или «китайской сливы» на деле являются очень полезными. Они содержат много витаминов: С, Е, К, В, РР и Н, а также минеральных веществ.

В феврале в этого года в Индии всего за три дня из-за отравления контрафактным алкоголем погибли 97 человек, напоминает «Газета.ру».