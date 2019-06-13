Запад может использовать инцидент в Оманском заливе для обвинения Ирана

Российский политолог Владимир Брутер заявил, что США и их западные партнеры могут обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Было установлено, что атаке со стороны неизвестных подверглись Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (под флагом Панамы).

В свою очередь тайваньская государственная энергетическая компания CPC выпустила заявление, в котором утверждалось, что в зафрахтованный их фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, «предположительно, попала торпеда». Сам танкер перевозил около 75 тысяч тонн лигроина (горючая смесь жидких углеводородов).

Султанат Оман также подтвердил факт атаки, однако только на норвежский танкер. Власти страны указали, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах. Представители сингапурской компании-оператора Kokuka Courageous BSM Ship Management рассказали, что корпус танкера был поврежден с правого борта.

Как сообщил Reuters, экипажи судов были срочно эвакуированы и находятся в безопасности. При этом спасательную операцию проводил Иран, его службы доставили 44 моряка на территорию своей страны. Чуть позже норвежская газета VG в своем материалt отметила, что на борту Front Altair могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.

В настоящее время к расследованию инцидента подключилась организация «Морские торговые операции Великобритании» (UKMTO).

Комментируя произошедшее, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «в ближайшее время мировое сообщество вряд ли узнает, кто стоял за нападением на танкеры».

«Даже если предположить операцию под фальшивым флагом, что, в общем следует ожидать от Вашингтона и людей, похожих на администрацию Трампа, то они б не стали этого делать в иранских территориальных водах. Это было бы уже чересчур, потому что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову торпедировать иностранный танкер в своей гавани. Подставляться таким диким образом вряд ли кто-то будет. Что касается западной пропаганды, то она может найти все что угодно, где угодно и когда угодно. И она при этом пользуется своей безальтернативностью в СМИ. Не случайно, что на Западе так боятся российского иновещания, ведь это один из немногих каналов, который у них дома может сообщать гражданам какое-то альтернативное мнение», — пояснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, подключившаяся к расследованию организация «Морские торговые операции Великобритании» в скором времени может найти «иранский след» в этом инциденте.

«Ну, в крайнем случае, кроме Ирана они могут найти виноватых в виде каких-нибудь хуситов или других полутеррористических групп, которые сотрудничают с Ираном. Тем не менее, я думаю, что никаких других вариантов Запад, конечно же, не допускает. Это подготовка оснований, это примерно то же самое, что дело Скрипалей. Это повод для США и Запада обвинить Иран, тем более что последний вовремя спас всех моряков. Теперь будут говорить, что возможно в Тегеране знали о нападении и поэтому вовремя пришли на помощь», — заключил Брутер.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе — это отражение крайне острой ситуации в регионе. По его словам, «говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно».