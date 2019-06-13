Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин уволил двух генералов полиции

49
0 Оставить комментарий

Путин уволил двух генералов полиции

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг распорядился снять с должности двух высокопоставленных сотрудников МВД из-за скандального дела Голунова.  Указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о генерал-майоре полиции Юрии Девяткине, который возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве. А также о начальнике управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД по Москве генерал-майоре Андрее Пучкове.

Напомним, что на днях глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудник издания Meduza был задержан в центре Москвы. Полицейские нашли в его рюкзаке и в квартире запрещенные средства. Сам журналист свою вину отрицал и заявил, что наркотики ему подкинули. 

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновым не было никаких нарушений. Благодаря слаженной работе общественности и органов власти журналиста быстро освободили.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров