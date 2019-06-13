Путин уволил двух генералов полиции

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин в четверг распорядился снять с должности двух высокопоставленных сотрудников МВД из-за скандального дела Голунова. Указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о генерал-майоре полиции Юрии Девяткине, который возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве. А также о начальнике управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД по Москве генерал-майоре Андрее Пучкове.

Напомним, что на днях глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков. Сотрудник издания Meduza был задержан в центре Москвы. Полицейские нашли в его рюкзаке и в квартире запрещенные средства. Сам журналист свою вину отрицал и заявил, что наркотики ему подкинули.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновым не было никаких нарушений. Благодаря слаженной работе общественности и органов власти журналиста быстро освободили.