Роспотребнадзор начал проверку чистящего средства «Крот» из-за отравления Алибасова

Москва, 13 июня. Роспотребнадзор начал проверку чистящего средства «Крот», которым отравился продюсер Бари Алибасов, перепутав его с упаковкой из-под сока.

В Роспотребнадзоре отметили, что инцидент с Алибасовым вскрыл серьезную проблему, связанную с упаковкой химических средств. Товары бытовой химии должны максимально эффективно предупреждать человека о потенциальной опасности, считают в ведомстве. Эксперты намерены проверить средство «Крот», которым отравилась звезда.

Потребительская маркировка таких средств должна быть нанесена четкими, разборчивыми буквами, которые легко прочитать, напомнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, надпись должна быть устойчива к воздействию химвеществ и погодных условий. На упаковке должна быть информация об опасных последствиях этого вещества и описание мер, которые необходимо соблюдать при его использовании. На товаре должны быть нанесены надписи: «Беречь от детей!», «Продукт обладает раздражающим действием на кожу», «Хранить в недоступном для детей месте», «Использование средств защиты кожи рук обязательно» и другие, передает «Российская газета».

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ выразил уверенность, что вся бытовая химия, которую можно найти на прилавках магазинов в России, соответствуют требованиям по маркировке, так как в этом заинтересованы сами производители. Однако инцидент с Алибасовым указал на возможную необходимость ужесточения существующих требований.

«Случай с Алибасовым доказал: упаковка некоторых средств бытовой химии нуждается в изменении, — подчеркнул Шелищ. — Я видел фото, которую разместил кто-то из окружения Алибасова, с бутылочками жидкости для прочистки труб и йогурта. Думаю, их вполне легко перепутать».

Он добавил, что случай с продюсером, когда человек перепутал химическую и питьевую жидкости, не единичный. По мнению специалиста, возможно, следует делать на бытовых товарах сложно открывающиеся пробки: такие иногда используют для защиты от детей.

Руководитель коммерческой практики юридической компании Денис Фролов считает, что иск родственников Алибасова к производителю «Крота» — скорее пиар-акция, чем попытка получить компенсацию.

«На товарах бытовой химии всегда указываются инструкции по применению и предостережения при их нарушении. Если потребитель, несмотря на это, путает эти товары со съедобной продукцией, вины производителя в этом нет, — констатировал он. — Тем не менее суд примет иск, если он будет формально соответствовать требованиям законодательства».

Ранее подруга продюсера Бари Алимбасова, недавно вышедшего из комы после отравления, Лена Ленина обвинила сына музыканта в попытке словить хайп на отравлении отца.