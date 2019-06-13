Навальный подставил школьников под удар на несанкционированном митинге «в поддержку» Голунова

Одним из активных участников несанкционированного марша оппозиции, посвященного делу журналиста Ивана Голунова, был скандальный блогер Алексей Навальный, которого в результате задержала полиция. Именно с участием Навального эксперты связывают достаточно массовое появление на акции его главной аудитории — совсем молодых людей, в том числе подростков и школьников. Массовые нарушения общественного порядка, которые устроили несовершеннолетние участники акции, привели к задержаниям, в результате одному из задержанных подростков стало плохо.

Тем, кто сознательно подставляет подрастающее поколение под удар, плевать и на молодежь, и на будущее России, считают эксперты. Изначально было ясно, что массовые беспорядки в праздничный день, когда улицы переполнены народом, — питательная среда для любой провокации, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Происходившее вчера на так называемом марше в защиту Ивана Голунова (к этому времени уже благополучно отпущенного на свободу) изначально было чистой воды провокацией, которая и являлась основной целью организаторов, — отметил эксперт. — Я уже назвал это гапоновщиной: мне как политтехнологу изначально было совершенно ясно, что при проведении несогласованной акции с участием молодежи в день государственная праздника провокации неизбежны, причем с любой стороны».

Именно это и произошло в Москве, и подросток фактически стал жертвой провокации, устроенной Навальным и Ко, отмечают эксперты.

Накануне об этом в социальных сетях написала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая прямо обвинила организаторов беспорядков в срыве всех достигнутых ранее договоренностей.

«Мне кажется, вас преследует запах жженых покрышек, а ненависть ко всему вокруг застит глаза. К сожалению, за вас страдают наивные люди», — написала она, отметив, что провокаторы, переигрывая самих себя, превращаются в живые карикатуры.

С этой точкой зрения согласен Александр Малькевич, который прямо обвиняет в организации провокации «нечестных руководителей акционерного общества «Оппозиция», среди которых Алексей Навальный, как известно, одна из заметных фигур.

Напомним, на несогласованной акции якобы «в защиту» журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова по данным полиции быдло задержано около двухсот человек. Среди задержанных был и Алексей Навальный. Основная часть задержанных была вскоре отпущена.