Киев, 13 июня. Война в Крыму должна была начаться в конце февраля 2014 года, однако этого не произошло из-за трусости украинских властей, которые вовремя не ввели военное положение. О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.

По его словам, незадолго до событий на полуострове в 2014 году в Крым была переброшена разведгруппа украинской армии, которая готова была действовать по приказу.

«В ситуации, которая у нас происходила в Крыму, там никакой двойственности быть не могло, там прямое требование конституции – введение военного положения, применение вооруженных сил», — заявил Замана в эфире интернет-канала IDEALIST.media.

Экс-военачальник убежден, что у киевской армии в то время было «достаточно сил», чтобы «противодействовать» Крымской весне — событиям пятилетней давности, во время которых жителям Крыма и России предстояло принять судьбоносное решение о воссоединении.

«Это посыл военнослужащим, которые дислоцировались в Крыму, о том, что Украина будет бороться. И они бы начали действовать», – заявил Замана.

Он уточнил, что с конца 2013 года, когда только разворачивались основные события на Майдане, группировка украинских войск в Крыму уже получала дополнительное снабжение и готовилась к войне. Согласно поставленной экс-военачальником задаче, еще в декабре того года в Крым отправили керосин для авиационных частей, дизельное топливо для кораблей, а также сухие пайки и прочее.

«У меня предчувствие было… Я уверен, что война должна была начаться 27 февраля в Крыму. И тогда бы у нас все встало бы на место», – заявил Замана.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции. Накануне стало известно, что комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил без дискуссии продление на год санкций против Крыма и Севастополя.

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