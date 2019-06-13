В Госдуме напомнили Варшаве, кто освобождал Польшу от фашистов

Польский президент Анджей Дуда пытается оправдаться за оккупацию страны американскими войсками, заявляя о превосходстве соотечественников над русскими в смелости. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Александр Шерин.

«Высказывания политика такого уровня выглядят немножечко ущербно, как какое-то оправдание оккупации Польши немецко-фашистскими захватчиками и сегодня — американскими войсками, оправдание того, что польское население не может в полной мере воспользоваться своими национальными правами, проявить свое национальное достоинство», — заявил Шерин.

По словам парламентария, подобными «ребяческими заявлениями» пытаются друг перед другом хвастаться дети возраста 5-7 лет — «у кого более современный деревянный автомат».

«Несомненно, польский народ имеет древнюю историю, неоднократно они проявляли свои бойцовские качества. Даже имели очень серьезное влияние на нынешнюю территорию Украины, вторгались на территорию России. Но различные исторические события показали, что наш народ проявлял не меньше чудес героизма, самоотверженности и самопожертвования», — добавил член фракции ЛДПР.

Это Советская армия освобождала территорию Польши от немецко-фашистских захватчиков, а не наоборот. И этот исторический факт не требует каких-то дополнительных пояснений либо каких-то крылатых фраз на предмет того, какой и чей народ более или менее героический, отметил Шерин.

Первый заместитель председателя комитета по обороне также обратил внимание, что с большим уважением относится ко всем славянским народам и считает, что «мы имеем очень много общих черт характера с поляками, украинцами, белорусами, чехами, словаками, сербами и многими другими».

«Но есть исторический факт. И нынешняя история показывает, что на территории Польши есть американские оккупационные войска, а на территории Российской Федерации нет оккупационных войск — наша территория свободна от какого-то внешнего воздействия», — указал парламентарий.

Депутат также заявил, что дислоцирование иностранной армии на территории страны — один из элементов глубочайшего унижения, оскорбления для любой нации.

«Я желаю гордому польскому стойкому народу добиться того, чтобы на их территории не было иноземцев с оружием в руках, которые сегодня там находятся», — резюмировал Шерин.

Напомним, ранее президент Польши Андрей Дуда заявил, что поляки более смелые, чем русские, и, в отличие от русских, способны «сражаться до конца независимо ни от чего».