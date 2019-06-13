Анкара, 13 июня. Командование армии Турции обратилось в Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии с просьбой помочь обеспечить безопасность своих военных, а также нанести удары по террористам в Идлибе. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Турция попросила РФ нанести удары по боевикам в Идлибе. По просьбе Анкары ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе. В военном ведомстве России добавили, что было уничтожено крупное скопление боевиков.

Российские специалисты нанесли авиаудары по координатам, которые предоставила турецкая сторона. В районе населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта были ликвидированы позиции полевой артиллерии террористов, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста.

Ранее Минобороны РФ заявило, что США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию.

Об этом рассказал руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в контролируемых Вашингтоном районах «попираются все основополагающие нормы международного права». Кроме того, он считает, что ситуация в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Эль-Холь» «оценивается как критическая». Минобороны РФ заявило, что США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию.

В ходе совместного заседания координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев он уточнил, что США и другие западные страны затягивают завершение конфликта в Сирии, усугубляют криминогенную обстановку и тормозят процесс возвращения беженцев.

Ранее сообщалось, что США затягивают расселение лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в лагере есть проблемы с питанием и получением медицинской помощи. США намеренно затягивают процесс расселения лагеря, рассчитывая поддерживать его отправкой гуманитарных конвоев.

Напомним, накануне представитель ООН по координации гуманитарных вопросов Рина Гелани заявила, что организация приветствует усилия по урегулированию ситуации в «Эр-Рукбане».

Лагерь, где находятся около 40 тысяч беженцев, располагается на территории, контролируемой США. Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что права беженцев в «Эр-Рукбане» не соблюдаются. В частности, беженцы попадают в продуктовое рабство из-за того, что гуманитарную помощь у них отнимают боевики.

Эксперты высказали мнение, что «Ат-Танф» и «Эр-Рукбан» стали частью плана США по уничтожению Сирии. По их словам, члены племенных образований на востоке Сирии и простые сирийцы, оказавшиеся в зонах американской оккупации начинают понимать: действия США направлены не против президента Башара Асада и его правительства — они направлены против самой Сирии, против сирийского народа. Деятельность западной коалиции угрожает общности сирийского народа и целостности государства, которое было ценой больших усилий сохранено САА и ее союзниками — Россией и Ираном.