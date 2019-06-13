Мошенник подсунул родным Алибасова другого лысого кота взамен пропавшего Чучи

Москва, 13 июня. Близкие продюсера Бари Алибасова стали жертвой мошенника, который принес другого лысого кота взамен пропавшего Чучи, сообщил PR-директор Вадим Горжанкин.

Канадский сфинкс Чуча пропал из квартиры Алибасова 11 июня. По всей вероятности, кот выбежал на улицу во время пресс-конференции. Тому, кто найдет кота, пообещали крупное вознаграждение.

«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», – рассказал Горжанкин.

По словам PR-директора, мужчина позвонил по телефону, указанному на сайте группы «На-На», и заявил, что очень торопится. Сын Бари Алибасова в этот момент был в командировке, но распорядился, чтобы нашедшему кота передали вознаграждение.

Помощница продюсера забрала кота и хотела снять на видео момент передачи средств. Но мошенник наотрез отказался, он получил деньги прямо на улице, пожелал Алибасову выздоровления и ушел.

Позднее выяснилось, что Чучу подменили другим животным. Горжанкин отметил, что близкие продюсера очень расстроены, но продолжают поиски любимца Алибасова. PR-директор добавил, что родственники могут обратиться в полицию по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для чистоты, перепутав опасную жидкость с соком. Бари-младший просил врачей не говорить отцу о пропаже его любимого кота.