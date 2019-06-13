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Скончалась звезда сериала «Секс в большом городе»

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Скончалась звезда сериала «Секс в большом городе»

Москва, 13 июня. Американская актриса Сильвия Майлз ушла из жизни в возрасте 94 лет в Нью-Йорке, сообщил TMZ.

Майлз обратилась к врачам из-за проблем с дыханием. Женщина умерла в карете скорой помощи по пути в медучреждение, отметил телеканал «360».

Сильвия Майлз была дважды номинирована на кинопремию «Оскар» в категории лучшая актриса второго плана за картины «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица». Она также сыграла в популярных сериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе», сообщила «Культуромания».

На счету актрисы более 40 фильмов и сериалов. Последняя ее работа «Уолл Стрит: Деньги не спят», в которой заняты Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф. 

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Автор: Данила Копп
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