Скончалась звезда сериала «Секс в большом городе»

Москва, 13 июня. Американская актриса Сильвия Майлз ушла из жизни в возрасте 94 лет в Нью-Йорке, сообщил TMZ.

Майлз обратилась к врачам из-за проблем с дыханием. Женщина умерла в карете скорой помощи по пути в медучреждение, отметил телеканал «360».

Сильвия Майлз была дважды номинирована на кинопремию «Оскар» в категории лучшая актриса второго плана за картины «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица». Она также сыграла в популярных сериалах «Секс в большом городе» и «Жизнь на Марсе», сообщила «Культуромания».

На счету актрисы более 40 фильмов и сериалов. Последняя ее работа «Уолл Стрит: Деньги не спят», в которой заняты Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф.