Террористы обстреляли наблюдательный пункт турецкой армии в сирийской провинции Идлиб

Москва, 13 июня. Боевики обстреляли наблюдательный пункт турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что в ночь с 11 на 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, что позволило сократить количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

При этом отряды боевиков из состава террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), отказались соблюдать «режим тишины», продолжая осуществлять обстрелы.

«Ночью 13 июня 2019 года террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последнее время в Сирии фиксируется активизация деятельности боевиков. Так, 10 июня боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) атаковали два блокпоста сирийской армии в районе Пальмиры. Подразделения правительственных сил успешно отбили атаки террористов. В результате боевых столкновений боевики понесли существенные потери в живой силе и технике.

1 Организация запрещена на территории РФ.