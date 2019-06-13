Новая жена Алдодина показала заплыв дочери Началовой с отцом

Москва, 13 июня. Дочь скончавшейся эстрадной исполнительницы Юлии Началовой отдыхает с Евгением Алдониным и новой семьей спортсмена в Турции. Вера вместе с экс-хавбеком ЦСКА и сборной России по футболу устроила заплыв в бассейне. Соответствующее видео в сториз выложила жена Алдонина Ольга.

Супруга бывшего футболиста показала на видео, как дочь Началовой с отцом устраивают веселый заплыв в бассейне. Многие поклонники певицы Началовой благодарят новую возлюбленную Алдонина за то, что она приняла Веру и не препятствует общению мужа с дочерью.

Ранее генеральный менеджер Началовой Анна Исаева рассказала, что экс-супруг певицы Алдонин не отбирал дочь артистки у бабушки с дедушкой, где девочка жила после смерти матери. По словам пиар-менеджера, отношения между Алдониным и родителями Юлии Началовой — хорошие, поэтому бабушка и дедушка Веры воспринимают отца внучки как часть своей семьи. Кроме того, она обратила внимание на то, что жена экс-хавбека очень тепло приняла девочку.

Ранее сообщалось, что после смерти Юлии Началовой ее дочь переехала жить к бабушке с дедушкой, но позже стало известно, что она будет воспитываться в новой семье отца. По словам самого Алдонина, он решил взять опекунство над Верой, чтобы рядом с ней всегда находились родные. Мужчина признался, что самое главное для него в настоящее время — душевное спокойствие дочери.

Популярная в 90-х певица Началова скончалась 16 марта текущего года на 39-м году жизни. Сообщения о проблемах со здоровьем у артистки появились в начале весны, когда ее экстренно доставили в одну из московских больниц из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы с каждым днем ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в итоге у нее произошла остановка сердца.